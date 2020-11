Diamant Lux: La luce giusta per chi studia e lavora da casa VIDEO

Federica, la responsabile sempre all’avanguardia del negozio Diamant Lux di Gaglianico, si è già attrezzata per affrontare con positività questo nuovo periodo di restrizioni.

Con il nuovo servizio di WhatsApp, attivo sul numero 339 2122766, sarà possibile scrivere al negozio direttamente in chat per richiedere informazioni, fissare un appuntamento o richiedere un video-appuntamento. Quest’ultimo infatti è una novità ideata da Federica per poter restare accanto ai propri clienti anche a distanza: “In videochiamata farò fare al cliente un giro virtuale all’interno del negozio, per far sì che possa trovare e scegliere il prodotto che cerca, senza necessariamente spostarsi da casa” spiega.

Oltre ai video-appuntamenti, Federica propone anche il servizio di consegna a domicilio, dando la possibilità di provare sul posto più soluzioni, per scegliere il prodotto più adatto e che più convince il cliente, in base all’ambiente, ai colori e alle caratteristiche della stanza.



Nel video di oggi, Federica pone l’attenzione sull’illuminazione adatta a chi studia o lavora da casa. “Passando molte ore davanti allo schermo del PC o sui libri, è necessario preservare la vista utilizzando la luce giusta. Ci sono vari modelli e varie intensità di luce, molti dei quali sono adattabili a più spazi, dal salotto alla camera”.

Federica, infine, ricorda a coloro che abbiano la pratica S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) aperta relativa alla ristrutturazione del proprio immobile, che potranno detrarre anche i prodotti di illuminazione.

Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi).

Per info: Tel. 015 543234