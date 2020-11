MAG, il gelato artigianale direttamente a casa tua per un dolce lockdown

Un ottimo gelato artigianale, ingrediente base di squisite torte gelato che puoi anche personalizzare. I cremosi, monoporzioni di gelato alle creme o alla frutta con tanti abbinamenti di frutta fresca o secca, cioccolato e salse. Un’ampia scelta di deliziose praline, come quella al croccante di cioccolato con sorpresa di gelato al pistacchio oppure al cioccolato bianco e lamponi. Il tiramisù con fragranti biscotti bagnati in salsa al caffè, crema, frutti di bosco, cacao, cioccolato o pistacchio. Yogurt al naturale, soft o freddo, da consumare in vaso di vetro.

Queste le golosità che normalmente trovi da MAG Gelato a Biella, preparate ogni giorno nel laboratorio di via Bertodano 7, e che ora arrivano direttamente a casa tua per rendere più dolce questo nuovo lockdown. “La gelateria è aperta dalle 7 alle 22. – dice il titolare Matteo Borsari – La gente può venire per ordinare il take away: nelle nostre confezioni da asporto il gelato viene mantenuto fresco e cremoso per più di 30 minuti. Inoltre, chiamando direttamente in negozio oppure ordinando sui siti di Foodracer, e Deliveroo dalla prossima settimana, facciamo consegne a domicilio dalle 14 alle 21 di gelati, torte, cremosi, praline, panna fatta in casa e tiramisù”.

MAG, rinomato marchio di gelato artigianale, è anche caffetteria. “Insieme alla caffetteria, - spiega il titolare - proponiamo brioche riempite sul momento e prodotti forniti da una pasticceria che ci segue”.

MAG Gelato ti aspetta a Biella, in via Bertodano 7 (tel. 0153700747; mail mag.biella@gelatomag.it ; Facebook @GelatoMag.Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella ).