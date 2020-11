Maria Paola Merloni si aggiudica il premio "Biella Letteratura e Industria" con la storia del papà

La Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana Lipperini, Giuseppe Lupo, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca ha decretato il VINCITORE di questa XIX edizione dedicata alla Saggistica: Maria Paola MERLONI, che con Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore (Marsilio) racconta la storia del padre e della sua azienda, una testimonianza viva, un modello di ispirazione per il coraggio delle scelte, la passione per il lavoro, la responsabilità verso il bene collettivo.

Il PREMIO GIURIA DEI LETTORI è stato assegnato a Luca RICOLFI, per La società signorile di massa (La nave di Teseo)

La Giuria ha assegnato inoltre il PREMIO SPECIALE a Giulio TREMONTI, Le tre profezie. Appunti per il futuro (Solferino Libri)

Paolo Piana, presidente del Premio Biella Letteratura e Industria, ha annunciato anche i vincitori del PREMIO OPERA STRANIERA: Christophe BONNEUIL e Jean Baptiste FREZZOZ, autori del saggio *La terra, la storia e noi. L'evento antropocene* (Treccani).

La CERIMONIA DI PREMIAZIONE si terrà SABATO 21 NOVEMBRE a partire dalle 17 in modalità streaming in diretta. A moderare l'appuntamento, Matteo Caccia, autore e conduttore del programma di Radio 24 "Linea d'ombra".Durante la serata verranno svelati anche i nomi dei vincitori del Premio Concorso per le Scuole "Una domanda per autore" e del Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore recensione. La cerimonia verrà ripresa da Rete Biella, Alpi Tv e Tele Biella.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, presieduto da Paolo Piana, rappresenta un unicum in Italia perché ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza letteraria, e che si pongono specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di trasformazione della società italiana con riferimento generale alla realtà socioeconomica e alla cultura dell’impegno, del rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità.

Il Premio è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana, e ad anni alterni premia opere di Narrativa o Saggistica. In questa edizione 2020 il premio viene assegnato ad un’opera di saggistica pubblicata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019. All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un ulteriore premio di Euro 5.000, in aggiunta a Euro 1.000 ricevuti da tutti i finalisti.

Il “Premio Biella Letteratura e Industria”, è promosso e finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio l’Associazione l’Uomo e l’Arte, Teatrando, la compagnia Carovana e la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio è sponsorizzato dalla ditta Lauretana, dalla società di servizi Yukon, dalla società di comunicazione OrangePix, dall’azienda tessile Vitale Barberis Canonico e dal Banco BPM.

L'iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.