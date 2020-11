Magnano, tentato furto in abitazione scoperto dalla vicina di casa

Era probabilmente notte quando i soliti ignoti hanno forzato la porta finestra per entrare nell'abitazione e compiere il furto. L'episodio è accaduto ieri, 6 novembre, a Magnano. Ad accorgersi della visita dei ladri, che dopo aver rovistato in tutte le camere non hanno apparentemente asportato nulla, è stata la vicina di casa del proprietario 68enne, residente in paese ma domiciliato nel Milanese. La donna, infatti, possiede personalmente le chiavi dell'abitazione del vicino e alle forze dell'ordine, alle quali si è rivolta per denunciare l'accaduto, ha dichiarato che fino alla sera prima tutto risultava al suo posto. Il giorno seguente, rientrando nel domicilio, si è accorta del loro passaggio. Il danno, da quantificare, è assicurato.