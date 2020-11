Guida in stato di ebbrezza, biellese al volante con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l

Si mette alla guida dopo aver consumato troppo alcol. L'episodio è accaduto ieri 6 novembre. Fermato per un controllo dalle forze dell'ordine a Occhieppo, è stato sottoposto all'alcol test, risultato positivo con un tasso alcolemico oltre i 2 g/l. Il conducente, un 39enne biellese, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza.