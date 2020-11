Biella, senza mascherina per strada poi minaccia i poliziotti: denunciato

Fermato senza mascherina per strada, avrebbe minacciato pesantemente gli agenti di Polizia: per questo, un uomo è stato denunciato nel corso di un controllo sul rispetto delle normative nazionali in materia di emergenza sanitaria da Covid-19. Il fatto è accaduto questa mattina, 7 novembre, in via Roma, a Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in compagnia di altre persone senza la propria mascherina e, di fronte alle domande degli agenti giunti sul posto per un controllo, sarebbe andato in escandescenza insultando e minacciando in vari modi gli operanti della pattuglia che hanno immediatamente chiesto assistenza. Successivamente l’uomo si è tranquillizzato ma non ha potuto evitare una denuncia, oltre che una sanzione per la violazione delle normative vigenti anti contagio.