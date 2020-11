Casa Sardegna a Biella, 300 anni di storia comune: Novembre

Le lapidi dei Comuni in ricordo dei Caduti - Nel 2018, il Comune di Biella, in sinergia con il locale Circolo Sardo, ha predisposto un progetto di condivisione per la commemorazione del Centenario dal termine della Grande Guerra. L’attenzione è stata posta sull’area monumentale di "Nuraghe Chervu", già esistente dal 2008, caratterizzata da pietre e monumenti dedicati ai Caduti Biellesi, ai Caduti Sardi della Prima Guerra Mondiale ed alla Brigata “Sassari”. Lo stesso nuraghe che domina l'area è formato da massi di “melafiro”, estratti dalle cave di Curino, a ricordo degli studi scientifico-geologici del biellese Generale Alberto Ferrero La Marmora, Senatore del Regno di Sardegna, figura cui è dedicata la caserma stessa del Comando della Brigata “Sassari” nel capoluogo turritano.

La proposta è quella del completamento dell'area monumentale con l’installazione di un lastricato di pietre di riuso provenienti da Comuni di Piemonte e Sardegna, riportanti il numero di Caduti della Grande Guerra per singola comunità, a testimonianza e a ricordo del dolore delle guerre e dei sacrifici che hanno contribuito alla creazione dell’Italia moderna. L’iniziativa è stata accreditata nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 17 Marzo 2019, in occasione della ricorrenza dell’Unità d’Italia, il lastricato è stato inaugurato alla presenza del Prefetto di Biella, del Generale Andrea Di Stasio, 44° Comandante della Brigata “Sassari”, accompagnato dalla Banda della Brigata, di Autorità e di oltre 130 Sindaci in fascia tricolore con le annesse sezioni di Associazioni d’Arma. Degli oltre 250 Comuni che hanno aderito all’iniziativa.