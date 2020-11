Nuovo lockdown, Ponderano si rimette in pista a sostegno di famiglie e attività commerciali

Il comune di Ponderano torna in pista a sostegno di famiglie e attività commerciali in occasione di questo nuovo lockdown. Dalle cifre avanzate durante la prima fase della pandemia, è stato infatti possibile investire ancora sui buoni pasto, che l’amministrazione comunale mette nuovamente a disposizione dei residenti in difficoltà. Nei confronti delle attività commerciali, invece, la giunta Locca ha modificato il regolamento di Tari e Tasi, riuscendo ad ottenere una riduzione circa del 90% sulla tassazione per coloro che sono stati costretti alla chiusura. “Per le attività di commercio al dettaglio che hanno intenzione di insediarsi in paese - spiega il sindaco Roberto Locca - è prevista infine l’esenzione del pagamento delle tasse locali per tre anni. Anche in un periodo difficile come questo, cerchiamo di rilanciare l’economia locale con tutti gli strumenti a nostra disposizione”.