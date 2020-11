Torna a Cavaglià il servizio di spesa a domicilio per le persone più fragili

A distanza di mesi dal primo lockdown, torna ad attivarsi a Cavaglià il servizio “Spesa a Domicilio…Io rimango a casa”, rivolto alle persone più fragili come anziani, disabili, malati cronici. L’iniziativa del Comune partirà lunedì 9 novembre, in collaborazione con i volontari della Protezione civile di Cavaglià e della Croce Rossa locale, in accordo con il Consorzio Iris.

Il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e sarà sufficiente contattare lo Sportello del cittadino al numero 347.7807689, dalle 8.30 alle 11. Per i farmaci, oltre allo Sportello del cittadino, si potrà contattare anche la Croce Rossa al numero 0161.96160. Per altre eventuali necessità è a disposizione il Consorzio Iris, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 al numero 015.8352450.