Borriana, domani la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in forma ristretta quella di domani, domenica 8 novembre 2020, a Borriana, dove alle 9:10, Giunta Comunale, il parroco Don Andrea, alcuni Alpini ed un rappresentante dell’Associazione Reduci e Combattenti, si ritroveranno per depositare due corone d’alloro sui monumenti ai caduti presenti in paese, ed un mazzo di fiori alla Lapide al Caduto Partigiano Durando Nelson.

"L’Amministrazione Comunale, - dichiara il sindaco Francesca Guerriero - nonostante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, ha organizzato un momento di riflessione e commemorazione, in occasione di questa ricorrenza. Per ragioni di sicurezza non è prevista la presenza di tutti i consiglieri comunali e dei cittadini. Nel rispetto delle norme anti contagio abbiamo voluto comunque organizzare una piccola cerimonia, ma significativa, per onorare la memoria di quanti hanno perso la vita per la Patria e riflettere sul prezioso ruolo delle forze armate nazionali, impegnate anche nella gestione della pandemia".

Il primo cittadino non sarà presente alla cerimonia in quanto in isolamento con la famiglia. “Il Covid ha colpito i miei famigliari, - racconta Francesca Guerriero - che fortunatamente sono in salute, ma dobbiamo rispettare, per il bene di tutti, le direttive sanitarie in essere. Anche se non sarò presente fisicamente, sarò unita ai cittadini per celebrare e rendere omaggio a tutti coloro che, fedeli al Tricolore, hanno sacrificato la loro giovane vita agli ideali di amor di patria, di indipendenza, di libertà e democrazia. Questo è un momento davvero storico, difficile che può spaventare, ma non deve bloccarci: dobbiamo fare del nostro meglio per gestire l'attuale emergenza, ma dobbiamo anche, provare a programmare e costruire il nostro futuro, guardando avanti per noi e per il futuro delle nuove generazioni. La cittadinanza è invitata ad esporre il Tricolore”.