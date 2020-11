Pray, lavori in corso ad un mese da alluvione: sfollata una famiglia. A Coggiola resta chiusa strada per Noveis FOTO e VIDEO

Ad un mese dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso, non si fermano i lavori nel territorio di Pray. Continua ad essere attentamente monitorato il ponte di Pianceri, rimasto chiuso al traffico fin dai giorni dell’emergenza maltempo.

“Qui sta intervenendo la Provincia di Biella per consolidare la spalla destra, erosa durante la notte del 2 ottobre – spiega ai microfoni di Newsbiella il sindaco Gian Matteo Passuello – I tempi però si sono allungati poiché c’è la difficoltà di togliere l’acqua dal cantiere. Ma gli interventi non si fermano qui: con somma urgenza si è proceduto a mettere in sicurezza l’argine sulla sponda sinistra e a rimuovere tutte le frane; inoltre, stiamo pulendo le briglie sui canali laterali per essere pronti ad un’eventuale ondata di maltempo”.

Infine, sfollata anche una famiglia del paese. “Di fronte ad una situazione di pericolo gli ho comunicato l’inagibilità fornendo un alloggio attraverso l’edilizia popolare – sottolinea il primo cittadino di Pray – Nelle prossime settimane affronteremo questa situazione e troveremo una soluzione”.

Nella vicina Coggiola, invece, si deve fare i conti con la chiusura della strada comunale che, dalla chiesetta di Località Piane porta a Noveis, raggiungibile ora passando da Caprile. “Purtroppo non è stato possibile riaprire alla viabilità questa arteria – ammette il sindaco Gianluca Foglia Barbisin – Non è salda dal punto di vista tecnico perché la frana, che si è verificata sotto il ciglio del tratto, ha interessato la stabilità della strada stessa. Sarà un intervento molto oneroso e di non breve esecuzione: parliamo di 300mila euro. Sicuramente questa situazione potrà essere un disagio per le frazioni alte di Coggiola che, se vorranno raggiungere Noveis, dovranno compiere un tragitto molto lungo”.