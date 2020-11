Nuove proteste a Torino, piazza Castello blindata dalla Polizia

In una Torino immersa nel lockdown, piazza Castello torna a essere il teatro di una nuova protesta. La componente anarchica si ritrova in una piazza Castello blindata, con i mezzi di polizia a bloccare gli accessi a via Pietro Micca, via Po e via Roma, per evitare che eventuali tensioni possano coinvolgere tutto il centro cittadino come capitato qualche giorno fa. Almeno duecento i manifestanti, guardati con attenzione dalla forza dell’ordine che si tengono a debita distanza. Per il momento la manifestazione si sta svolgendo senza alcuna tensione e in maniera pacifica.