Asl Biella racconta la realtà del Covid con spaccati di vita vera all’ospedale

L’Asl Biella racconta la situazione dell’emergenza coronavirus attraverso scatti fotografici.

A darne notizia la stessa Asl in un post apparso in queste ore sulla propria pagina Facebook che recita: “Sono le 11.17 di mercoledì 4 novembre 2020, al lavoro l'équipe di operatori in turno che si sta occupando di un paziente. Abbiamo scelto di raccontare la realtà del Covid-19 attraverso spaccati di vita vera all'interno dell'ASL BI, colti con discrezione e senza indulgere all’emotività, per mostrare il lavoro professionale e faticoso dei nostri colleghi in prima linea nella lotta contro il Covid, al fianco dei pazienti. Grazie allo staff della Ria”.