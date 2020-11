Valdilana, Chilò: "Migranti, del nuovo progetto da 800mila euro nessuno ne parla"

"Terminato il progetto Sprar in tre dei quattro ex Comuni, la neo amministrazione di Valdilana parte subito all’attacco per una nuova iniziativa di accoglienza dove la maggior parte dei soldi andranno nelle tasche della fortunata cooperativa che gestirà gli appartamenti". Il rappresentante di Fratelli d’Italia a Valdilana Fulvio Chilò non vuole far passare sotto silenzio il nuovo progetto della giunta del sindaco Mario Carli.

"Di solito sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale del Comune si trovano sempre diverse notizie, molte autocelebrative anche solo per la pulizia di una cunetta - riprende Chilò -. Peccato che di un progetto da quasi 800mila euro in due anni non ne sia stato fatto cenno da nessuna parte, se non ovviamente in una delibera dell’albo pretorio. Visto che è un progetto così importante per l’amministrazione comunale non capisco come mai bisogna tenerlo nascosto".

Già quando era portavoce della Lega Chilò era intervenuto a più riprese per chiedere conto di spese e numeri sullo Sprar. "In passato il sindaco mi aveva detto di andare oltre la connotazione polemica e di superare la contrapposizione tra favorevoli e contrari - riprende Chilò -. Io non faccio polemiche, mi limito a osservare i fatti: se una amministrazione non pubblicizza un intervento da quasi 800 mila euro rimango per lo meno stupito".

E poi va a prendere alcuni esempi: "Se poi prendo il documento e vado a leggere le cifre di spesa previste continuo a pormi delle domande. Ci sono 161mila euro per coprire i costi di operatori dell’integrazione, 132mila euro per vitto, abbigliamento pocket money, borse lavoro, tirocini, spese di trasporto. Sono tantissimi soldi. E credo che la minima parte finirà ai migranti, la maggior parte serviranno alla cooperativa. Il problema forse non è il Comune di Valdilana, in fondo ha preso parte a un bando, il problema sta nel Ministero dell’Interno che stanzia cifre astronomiche per progetti dove a guadagnarci non sono nè i poveri migranti, nè il territorio, ma soltanto le cooperative. E’ questo lo sbaglio che sta alla base di questo processo".

Sulla questione interviene anche il gruppo di opposizione “Cambiamento per Valdilana”: "Premesso che ovviamente essendo un progetto interamente finanziato spiace non aderire ma ciò che vogliamo sottolineare è che il governo, in un momento di crisi totale senza precedenti, dovrebbe concentrare le risorse disponibili in altre direzioni magari, per una volta, pensando ai problemi nazionali e ai propri cittadini. Invitiamo invece l'amministrazione a concentrare i propri sforzi al nostro territorio e ai nostri concittadini che sono messi duramente alla prova dal perseverare della pandemia legata al covid e alla recente alluvione".