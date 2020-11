Nuovo Dpcm, Moscarola: "No multe in caso di dubbi di interpretazione delle regole"

"In caso di dubbio di interpretazione delle nuove restrizioni, la Polizia Locale di Biella non effettuerà sanzioni ai cittadini". A parlare è il vicesindaco Giacomo Moscarola, che interviene sul nuovo decreto e sulle norme da rispettare per chi, come noi, si trova in zona rossa.

"Ciò non vuol dire che non si effettueranno controlli - spiega Moscarola - ma solo i casi eclatanti verranno sanzionati. Ad esempio, se un cittadino di Pralungo venisse a Biella per fare la spesa grossa, non avendo la possibilità di effettuarla con i negozi di alimentari del paese, non faremo la multa. Una persona che invece, a qualsiasi ora del giorno e della notte, non è in grado di giustificare la propria presenza sul territorio verrà sanzionata. Saremo ferrei sul far rispettare le regole, ma per le situazioni più "border line" ci metteremo dalla parte dei cittadini".