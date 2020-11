Elogio della lentezza: le 5 località del nord Italia per praticare trekking

Lontano da tutti, magari in buona compagnia, camminando tra sentieri naturalistici, colline e montagne. Che sia inverno o estate il trekking è sempre un’ottima attività per allenare il corpo e rilassare l’anima, sarà anche per questo che sempre più italiani scelgono mete turistiche dove è possibile praticare questa passione. Perciò abbiamo scelto 5 località adatte sia ai principianti che ai più esperti e allenati. Armatevi della giusta attrezzatura e dell’abbigliamento adatto, oltre alle scarpe da trekking disponibili su Addnature.it. Ora siete pronti a partire.

1- La prima meta che abbiamo scelto è Alagna Valsesia, il piccolo comune della nostra regione noto per lo sci di fondo e per i percorsi trekking. Grazie al Sesia Val Grande Geopark la località è entrata nella rete dei Geoparchi globale di Unesco. Qui potrete godervi il territorio aspro e selvaggio alle pendici del Monte Rosa, passando attraverso il parco naturale della Alta Val sesia, una delle aree protette poste a maggior altura. Un vero e proprio paradiso dove praticare trekking per poi bere un bicchiere in uno dei rifugi che affollano la località. La meta vale più di un giorno, cercate alloggi ad Alagna Valsesia disponibili su Holidu e ritrovate il feeling con la natura.

2- E cosa dire invece del Parco Nazionale del Gran Paradiso, situato tra Piemonte e Val D’Aosta, con le sue 5 valli: Valle Orco, Valle Soana, Valle di Cogne, Valsavarenche, Valle di Rhêmes. Ben 500 chilometri di sentieri che attraversano l’area protetta da poter scegliere a seconda della stagione e della difficoltà. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Il più famoso è il trekking dello stambecco, 40 chilometri da fare in 6 giorni attraverso fitti boschi, laghi, praterie e permette di poter avvistare la fauna che abita il parco, tra tutti il re delle montagne, lo stambecco.

3- Allontanandoci un po’ andiamo ad Ortisei, in piena Val Gardena, lì dove il rosa delle dolomiti riflette il sole al tramonto. Qui la conformazione geografica regala la possibilità di dirigersi ovunque si vuole, vicino al massiccio del Sella o verso l’Alpe di Siusi, per il Parco Naturale del Puez o, per gli amanti della storia, nel percorso della Prima guerra mondiale, lì dove c’erano le trincee.

4- Ma riavviciniamoci lentamente al Piemonte, passando per la Lombardia, in Valcamonica per essere precisi. Qui l’offerta è varia, tra laghi e natura, percorsi naturalistici più brevi come quello della Val di Stabio e Foppe di Braone, 16 chilometri, o un po’ più lunghi e complessi come quello del Parco dell’Adamello, 74 chilometri di puro piacere tra i 350 e i 3.000 metri di quota. Partite ben allenati perché l’esperienza sarà dura, ma vi ripagherà con lo splendore offerto.

5- E cosa dire invece delle Alpi Marittime? Il numero di sentieri è davvero incalcolabile, tra itinerari culturali e naturalistici, sentieri CAI attraverso ghiacciai e laghi. Un parco internazionale, se così si può dire, perché dall’Italia si può arrivare in Francia e ammirare la meraviglia del mare da migliaia di metri di quota. Una meta adatta a tutti, dai più esperti ai bambini, grazie ai numerosi rifugi dove rigenerarsi. Tra tutte le possibilità consigliamo l’Alta via dei re, percorso in sette parti che tocca i punti panoramici del parco. Davvero imperdibile.