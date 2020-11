Anche la rete museale biellese è costretta a chiudere

Come ormai noto, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che prevede anche la chiusura di musei e mostre. I siti della Rete Museale Biellese – alla pari delle esposizioni, come Selvatica – non saranno visitabili, contrariamente a quanto annunciato la scorsa settimana, quando avevamo comunicato che Palazzo Gromo Losa, il Centro di Documentazione del Lago di Viverone e MeBo – Menabrea Botalla Museaum avrebbero continuato a proporre le regolari aperture coordinate con la Rete.

Le aperture rimanenti verranno riproposte prossimamente se e quando consentito dal Ministero e sarà nostra premura comunicarvele tempestivamente.