Addio a Gigi Proietti, la dedica dello scrittore Stefano Mantovani

La scomparsa di Gigi Proietti ha profondamente toccato il popolo italiano e tutto il mondo del cinema e dell'arte. Ognuno, ha modo suo, ha voluto salutarlo con una vignetta, un'immagine, una frase o una canzone. Così come ha fatto Stefano Mantovani, scrittore verbanese che da anni collabora con Maurizio Costanzo e che, in diverse occasioni, ha lavorato anche a Biella. Nel 1984, ad esempio, l’editore Sandro Rosso pubblicò una sua poesia sul libro “Biella Poesia Junior”, nel quale si trovano anche alcuni versi della cantautrice biellese Valeria Caucino.

Biellese ormai d'adozione, tra il 2016 e il 2017 Mantovani ha poi collaborato con Piero Sara e il suo studio “Lavorisonori” di Biella per la realizzazione dell’audiolibro Komorebi. "Negli anni - racconta - ho effettuato la pratica della “semina del libro“, così migliaia di miei libri, oltre a esser stati inviati a varie persone, sono stati “seminati” o fatti seminare in numerosi luoghi del mondo, tra cui l'ospedale di Ponderano. Un impegno che da anni cerco di concretizzare è quello di far intitolare, nel Biellese, una via-strada-piazza-biblioteca alla straordinaria e inarrivabile Alda Merini". E il 1° ottobre 2017 la prima soddisfazione è arrivata: a Occhieppo Superiore è stata dedicata l’area giochi “Alda Merini”, adiacente alla nuova piazza “Nemmeno con un fiore”.

Ecco la poesia dedicata a Gigi Proietti:

Oggi a Roma ce sta tanta Luce in più

su alberi su vie

su monumenti e tetti

s'apre il sipario del cielo

e un applauso a Proietti.