Raffica di furti a Zubiena: quattro in una sola notte

Una raffica di furti è avvenuta in frazione Belvedere a Zubiena. Di un caso ne abbiamo parlato ieri (LEGGI QUI), oggi ne sono saltati fuori altri due. Ignoti tra le sera e la mattina, hanno fatto visita in una seconda casa vicina dove sono riusciti a trovare e rubare oggetti in oro.

Non contenti hanno provato in una terza abitazione ma al momento è ancora in corso l'inventario. In tutti i furti i proprietari si sono trovati le case completamente a soqquadro. Probabilmente poi i malviventi potrebbero essersi spostati nella vicina frazione Parogno. Anche in questo caso, stesso modus operandi e bottino con oggetti i oro. Sono stati avvisati i Carabinieri e attualmente sono in corso accertamenti.