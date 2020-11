Quindicenne rapinato a Cossato. Indagine lampo dei Carabinieri che scoprono gli autori

La conoscenza della microcriminalità organizzata, il grande sforzo dell'Arma e soprattutto la proficua collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nella quale è azzerata l'omertà e prevale la fiducia nelle istituzioni. Il sunto che ha permesso l'individuazione in meno di sette giorni degli autori della rapina al 15enne. Si tratta purtroppo di due giovani del posto che ora dovranno rispondere della denuncia per rapina impropria.

Fin da subito gli inquirenti cossatesi si erano impegnati senza risparmio di energie per venire a capo del brutto episodio capitato ad un ragazzino di Cossato, lo scorso fine settimana. La Compagnia cossatese aveva messo in campo i militari disponibili della locale Stazione, le gazzelle dell’Aliquota Radiomobile e le “civette” dell’Aliquota Operativa con il personale in borghese. Tutti impegnati per risolvere quanto prima il brutto episodio e tranquillizzare la cittadinanza.

Nell’immediato, gli investigatori avevano ascoltato a fondo la vittima ed i due amici che con lui avevano assistito alla rapina, cercando anche di star vicini, sia a loro che ai genitori nel far superare il trauma psicologico subito. Poi erano state visionate ed analizzate in dettaglio le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona. Ma non solo, la stessa sera è stata battuta palmo a palmo la città e sono state sentite diverse persone gravitanti nel campo della microcriminalità locale, perlopiù legate al mondo del piccolo consumo di stupefacenti.

Così, con pazienza, il quadro è stato ricomposto ed il cerchio si è stretto attorno al rapinatore, un disoccupato 19enne del posto che pensava in questo modo di procurarsi qualche euro per sbarcare il lunario. Gli inquirenti lo hanno inchiodato grazie agli elementi raccolti ed il balordo, messo alle strette, non ha potuto far altro che ammettere gli addebiti. Per lui e per il coetaneo che lo aveva accompagnato nella “bravata” è scattata una denuncia diretta all’Autorità giudiziaria competente per rapina impropria.