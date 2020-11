Spazio Hydro, a un mese dall’alluvione partono i lavori di ricostruzione

Dopo una serie d’incontri con istituzioni e professionisti sono iniziati lunedì i primi interventi a Cittadellarte, che nell’alluvione del 2 e 3 ottobre ha perso Spazio Hydro, le Terme Culturali e una parte delle aule dell’Accademia Unidee. Questa prima fase, che durerà circa tre settimane e prevede il completamento delle rimozioni dei detriti e le demolizioni necessarie, è iniziata con la creazione di un accesso in alveo attraverso la formazione di una rampa di discesa e poi di una piattaforma dove poter lavorare in piano. Saranno poi presenti gru e macchinari specifici che serviranno per rimuovere quanto necessario e completare la demolizione degli edifici pericolanti.

Durante le settimane scorse sono stati tenuti fitti incontri con i rappresentanti delle istituzioni: il dirigente del settore edilizia privata del comune di Biella, il funzionario della soprintendenza del MiBACT, il funzionario delle opere pubbliche della Regione Piemonte e un ingegnere del Cordar Biella. Il confronto con questi Enti è servito a instaurare un doveroso e collaborativo dialogo per la corretta progettazione di tutte le fasi, come la messa in sicurezza e la costruzione del nuovo muro di argine e dei manufatti architettonici. Sono stati intrapresi rapporti anche con le parti amministrative, come il sindaco di Biella e l’Assessore all’Urbanistica; a livello operativo è stato avviato il monitoraggio delle fondazioni degli edifici ancora sani e sono stati svuotati gli edifici attigui a quelli crollati. È stata ottenuta, inoltre, l’autorizzazione al lavoro in urgenza secondo l’Art. 27 codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre a un’ordinanza specifica del Sindaco che permette di operare tempestivamente.

“Inizia oggi il tempo della ricostruzione con la prima fase di rimozione e consolidamento - spiega il direttore Paolo Naldini -. Occorreranno mesi. A inizio ottobre si compiva il tempo del crollo, nel giro di poche ore. Prima ancora, si era aperto il tempo del cambiamento climatico che in non tanti decenni ha costituito una nuova era geologica, l’antropocene. Vivere sulla terra significa vivere simultaneamente tempi diversi, in condivisione con altri. Dobbiamo imparare ad abitare in armonia con i tempi lunghi della natura, per non subire gli effetti della nostra fretta”.

Buone notizie anche per la campagna online di crowdfunding Proteggi Cittadellarte, con cui ci si è mossi fin da subito per poter avviare gli indispensabili e urgenti lavori di protezione e consolidamento, ha già raggiunto la soglia dei cento sostenitori e superato i 10mila euro di fondi raccolti. “A causa delle vibrazioni meccaniche - spiegano da Cittadellarte - è per noi più cautelativo procedere con lo svuotamento dell'edificio durante questa prima fase delle lavorazioni. Cittadellarte chiude da oggi e fino al 22 novembre l’accesso ai suoi spazi espositivi”.