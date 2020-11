Scelgo di Vivere, soddisfatti gli organizzatori: “Ora puntiamo sui prossimi passi da compiere”

C’è tanta soddisfazione da parte degli organizzatori di “Scelgo di Vivere”, il sit in pacifico contro il nuovo Dpcm che la scorsa domenica, 1° novembre, ha raccolto in piazza Vittorio Veneto un migliaio di biellesi tra cittadini, commercianti, artisti, artigiani, insegnanti, sportivi e tanti altri ancora. “Riteniamo questo risultato molto positivo - scrivono Claudio Canessa e Rosanna Gatta - e abbiamo avviato un percorso che ci auguriamo sia l’inizio di un cammino comune verso obiettivi di pubblico interesse. Il primo risultato, infatti, lo stiamo trovando nel conforto che molte persone ci hanno testimoniato. Ora ci stiamo focalizzando sui prossimi passi da compiere per proseguire su questa strada. Siamo anche dispiaciuti che alcuni organi di stampa abbiano riportato delle informazioni inesatte in relazione al comportamento dei partecipanti. Domenica erano presenti numerosi appartenenti alle forze dell'ordine che non hanno rilevato trasgressioni alle stesse normative e alle quali va ancora il nostro riconoscimento per il lavoro svolto per garantire la sicurezza e la riuscita della manifestazione”.

L’attenzione al diritto al lavoro sarà mantenuta in prima linea anche nei prossimi possibili scenari che si apriranno: “Nella nostra identità di realtà apolitica e “spontanea” in costante evoluzione, ci stiamo confrontando sul futuro e stiamo percorrendo, in questa fase, una via istituzionale in risposta alla chiusura programmata piuttosto che una protesta di piazza che verrebbe solo ricordata come tale”. Proprio a questo proposito, il gruppo è stato ricevuto ieri mattina a Palazzo Oropa, dal sindaco Claudio Corradino e dal suo vice Giacomo Moscarola: “durante l’incontro abbiamo presentato la nostra disponibilità ad offrire il nostro appoggio a possibili iniziative e proposte che vadano a favore dei cittadini e dei lavoratori biellesi, ricevendo anche da essi il riconoscimento dell’importanza dell’iniziativa messa in campo. La speranza è quella di poter svolgere un ruolo di stimolo a mantenere alta l’attenzione sulle problematiche delle categorie penalizzate dalle norme in atto, anche se le attuali condizioni rendono molto difficile ipotizzare un intervento immediato. A rinforzo della nostra volontà di agire ci sono giunte molte testimonianze di solidarietà e appoggio, ma abbiamo anche rilevato nelle stesse una forte preoccupazione non solo per il futuro, ma per il presente che pone inquietanti interrogativi”.

“Il nostro ruolo vuole essere, dunque, di intermediari propositivi tra le voci dei cittadini e lavoratori biellesi e le istituzioni - spiegano ancora ma non vorremmo soffermarci al solo territorio cittadino, vorremmo rivolgerci a tutti quei comuni che sentono la necessità di dare una risposta ai quesiti e alle richieste che questo blocco delle attività determinerà. La nostra collocazione è e vuole rimanere apolitica e perciò dialoghiamo in modo svincolato da appartenenze di qualsiasi tipo. Per lo stesso motivo contiamo in un elevato numero di adesioni e un’ampia affluenza di categorie di lavoratori, di professionisti e di classi sociali. Stiamo già sviluppando possibili iniziative, altre ne stiamo accogliendo e rimaniamo attenti a qualsiasi proposta ci venga sottoposta a tutela del lavoro. Ci muoveremo come sempre sulla linea della legalità e nell’ottica del rispetto rivendicando, in modo equilibrato, il sacrosanto diritto al lavoro e la tutela della salute in egual misura che, qualora venisse a mancare porterebbe ad un impoverimento economico, sociale ed emozionale”.