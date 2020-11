Il primo Mucrone Days Contest chiude con la raccolta di 183 scatti fotografici

Sono 183 le fotografie in corsa per la prima edizione del Mucrone Days Contest, il concorso voluto dall’assessorato al Turismo e alla Montagna della Città di Biella, dall’APD Pietro Micca e il Tavolo della Montagna per mantenere alto l’interesse sulla Conca di Oropa, in un anno che ha costretto lo stop forzato degli eventi in presenza nel rispetto dei protocolli anti-Covid. I partecipanti totali sono stati 81: nel periodo dal 26 settembre al 31 ottobre 2020 hanno fatto pervenire al comitato organizzatore uno o più scatti fotografici.

Tutte le fotografie in corsa sono pubblicate sulle nuove pagine ufficiali dei Mucrone Days sia su Facebook sia su Instagram. Compatibilmente con le limitazioni in corso imposte dai nuovi Dpcm e ordinanze, ora il comitato organizzatore consegnerà tutto il materiale alla giuria presieduta dal giornalista professionista e presidente dell’Associazione Stampa Subalpina Silvano Esposito, dal vice presidente Marco Bardelle, e composta da un rappresentante di ogni associazione ed ente del Tavolo della Montagna. Sarà stilata una classifica dei dodici scatti fotografici che riceveranno un riconoscimento utilizzando come metro di giudizio anche i clic “mi piace” raccolti dalle singole fotografie.

La serata inizialmente immaginata l’11 dicembre (Giornata Internazionale della Montagna) quale epilogo del Mucrone Days Contest è al momento annullata a causa delle restrizioni in corso per il Coronavirus. In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione valuterà e comunicherà se svolgere un nuovo appuntamento in presenza o se oppure organizzare un appuntamento via streaming.

I riconoscimenti in palio: una notte con trattamento di mezza pensione, per due persone, presso il rifugio Quintino Sella al Felik; Cena, per due persone, presso ristorante tipico di Oropa; una mensilità gratuita di cardiofitness presso l’Accademia dello sport APD Pietro Micca. A seguire: un pass a/r Funivie di Oropa; una visita guidata, per due persone, al Giardino Botanico di Oropa; un ingresso, per due persone, alla pista Pattinaggio Oropa; un affitto ciaspole, per due persone, presso ADP Pietro Micca sezione sport invernali; ingresso, per due persone, presso Parco Avventura di Oropa; un libro “Biella nei Secoli”, un libro “365 Biella”, due t-shirt commemorative.