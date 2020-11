A Crevacuore la Pro Loco pulisce le tombe delle suore: “ Un piccolo gesto per tenere vivo ricordo”

Un piccolo gesto di una grande comunità. Nei giorni antecedenti alle celebrazioni della festività di Ognissanti, i volontari della Pro Loco di Crevacuore si sono ritrovati al cimitero per prendersi cura di alcune lapidi piegate dall’usura del tempo. Sepolte le suore che per anni hanno operato all’asilo infantile e alla casa di riposo del paese, a favore di allievi e anziani.

“Alcuni nomi e scritte sono stati cancellati dal trascorrere degli anni – spiega il presidente della Pro Loco Silvia Angelino – Ora le abbiamo riprese intervenendo anche nella pulizia della tomba che le ospita. Ogni anno sistemiamo le lapidi mettendo fiori a piante. Un piccolo gesto per non dimenticarle e mantenere vivo il ricordo”. L’iniziativa non è passata inosservata ed è stata molto apprezzata tra i cittadini.