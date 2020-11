Anche a Ronco si celebra la Giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate

Il 4 Novembre, giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, il comune di Ronco ha deciso di dedicare un momento istituzionale per onorare i propri caduti. Con una cerimonia alla quale hanno partecipato il primo cittadino Carla Moglia, il capogruppo degli alpini Lanza Celestino ed il consigliere comunale Claudio Trabbia, l’amministrazione comunale ha comunicato l’importanza di questa commemorazione. La manifestazione si è tenuta presso i giardini della pace, vicino al monumento ai caduti, in assenza di pubblico come previsto dalle attuali norme.