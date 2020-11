Ronco riesce a garantire l’attività fisica ai suoi studenti con una soluzione alternativa

Le recenti normative introdotte dal Governo sul tema scolastico permettono solo ai ragazzi di elementari e prima media di frequentare in presenza. A Ronco, però, si è creato un problema riguardante l’attività fisica degli studenti che si sono ritrovati a non poter utilizzare la solita palestra parrocchiale. Di conseguenza, il sindaco Moglia ha cercato delle soluzioni alternative, capaci di garantire il regolare svolgimento delle ore di ginnastica.

“La palestra parrocchiale - racconta il primo cittadino Carla Moglia - non può più essere utilizzata poiché il nostro parroco sta cercando di sfruttarla per organizzarci comunioni e cresime. Inoltre, la struttura ha dei problemi causati dell’impianto di riscaldamento che risulta non a norma con le nuove regole emanate dallo Stato. Ci sembrava necessario garantire ai ragazzi le ore di ginnastica, date le difficoltà che si incontrano per poter fare dello sport in questo momento storico, e così abbiamo cercato una soluzione alternativa: una tensostruttura”.

Si tratta di un edificio realizzato mediante materiali tenuti in tensione, in questo caso teli in pvc, della grandezza di 5 metri per 25. Dopo un confronto con il presidente dell’A.S. Ronco, il comune di Ronco ha ottenuto il permesso di utilizzarla, piazzandola al Centro Sportivo Angelico: “Parliamo di una soluzione provvisoria, sperando che questo periodo passi velocemente, che garantisce però ai ragazzi di fare movimento in un ambiente ampio e riscaldato”. Ha commentato il sindaco Moglia.

“Abbiamo intenzione di sfruttare le possibilità offerte dalla cosiddetta “didattica all’aperto” - conclude il primo cittadino di Ronco - e su questo siamo d’accordo con il dirigente scolastico. I nostri studenti potranno ora godere di un’area verde bella ed ampia mentre fanno i propri esercizi”.