Lavori di asfaltatura a Candelo, ecco le vie interessate

Lavori in corso a Candelo. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui canali social ufficiali: “A seguito di un piano di valutazione della situazione del manto stradale cittadino sono stati individuati gli interventi più urgenti, stilando un elenco. In base alle risorse economiche disponibili, in questi giorni si sta procedendo con le prime asfaltature di via San Pietro, via Villaggio Primavera e via Martiri Antifascisti. Successivamente saranno programmati altri interventi nell'ambito del piano di manutenzione stradale e in base alle risorse a bilancio. I lavori saranno effettuati cercando di limitare il più possibile il disagio ai residenti e alla viabilità”.