Dpcm in "zona rossa": da oggi serrande abbassate per i centri estetici. La loro rabbia

Parrucchieri aperti, centri estetici no. Il decreto del presidente del consiglio Conte, crea un notevole malumore nella categoria penalizzata. Nella "zona rossa", dove è inserito il Piemonte, da domani le saracinesche delle estetiste non si alzeranno per un mese circa. Un ulteriore colpo al comparto artigiano che già duramente era riuscito a sopravvivere ai due mesi e mezzo di chiusura nella primavera scorsa.

Ma la cosa che rende ancor di più arrabbiate le imprenditrici è la differenza di "trattamento" con il settore delle "colleghe" parrucchiere, verso il quale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo. Sicuramente un bene per loro che almeno possono continuare a lavorare in regime di quasi normalità. Sul piede di guerra invece le estetiste che si trovano nuovamente a fare i conti con un nuovo lockdown con un quesito ben preciso in testa: "Ma perchè?". Ad oggi infatti non sono elencate le motivazioni della decisione.

"Parto con un presupposto di non aver nulla contro le parrucchiere, anzi sono contenta che loro almeno possano lavorare - dice Lara Negri del Centro Estetico Isola del Sole di Quaregna Cerreto-. Con il Covid non ci è cambiata la vita visto che sterilizziamo tutto e teniamo un registro dei clienti. La maggior parte dei lavori li eseguiamo con i guanti, sterilizziamo le cabine che sono tutte divise tra loro, tanto che le clienti non si incontrano mai. Perchè questa distinzione assurda? Di solito con le parrucchiere collaboriamo e siamo riunite nella stessa categoria. E' un vero controsenso. Sono imbufalita".

Chi invece va dritto al sodo è Lucrezia Cappa Verzone del Centro Estetico Dolcemente Beauty di Lessona che ritiene il decreto, "una vera presa dei fondelli". "E' ingiusto -precisa Cappa Verzone- perchè noi le regole le rispettiamo alla lettera. Non sappiamo le motivazioni ma fin da giugno ci siamo adeguate alle regole imposte. Lavoriamo in piena sicurezza nostra e del cliente. Questa chiusura è totalmente fuori ogni logica. Dopo i due mesi e mezzo in primavera, adesso almeno un altro mese di stop. E' un ulteriore duro colpo alla nostra economia".

Non sono chiare le motivazioni di questa distinzione. Di certo nessuna delle estetiste punta il dito sulle colleghe parrucchiere ma solo ed esclusivamente sul decreto in vigore da oggi.