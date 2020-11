Coronavirus, Cordar chiude al pubblico gli sportelli

Si avvisa la spettabile utenza che nell’ambito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza “Coronavirus” DAL 9 NOVEMBRE 2020 AL 3 DICEMBRE 2020 GLI SPORTELLI DI CORDAR SPA BIELLA SERVIZI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO (salvo proroghe o modifiche conseguenti l’evolversi dell’emergenza “Coronavirus”).

PER GARANTIRE IL SERVIZIO ALL’UTENZA: le richieste di informazioni, reclami e rettifiche di fatturazione, potranno essere inoltrate agli indirizzi: servizioclienti@cordarbiella.it o segreteria@pec.cordarbiella.it o telefonando allo 015.3580011 (numero attivo dal lunedì al venerdì). Scusandoci per gli eventuali disagi si ringrazia per la collaborazione.