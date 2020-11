Caucino: “Per strutture che ospitano non autosufficienti positivi chiesto collaborazione diocesi piemontesi”

Così l’Assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, comunica il contenuto della nota indirizzata alle Autorità Ecclesiastiche piemontesi. “Alla luce delle difficoltà incontrate dai singoli territori, in particolare nel quadrante orientale della Regione, ho ritenuto opportuno rivolgere un appello ai Vescovi piemontesi affinché segnalino eventuali immobili di proprietà ecclesiastica che possano essere valutati al fine di poterli adibire a nuclei temporanei in cui isolare ospiti non autosufficienti positivi al virus provenienti da case di riposo che, per ragioni strutturali o gestionali, non siano in grado di separarli dai negativi in modo adeguato”.

“Saranno prese in considerazione – prosegue l’Assessore – le proposte che prevedano la possibilità di contenere almeno 20 posti letto, anche nel caso che gli spazi necessitino di interventi manutentivi limitati. In questo momento di emergenza, dobbiamo essere pragmatici e cogliere tutte le opportunità che si presentano”. Come si suol dire, il meglio è nemico del bene.

“Anche a Biella stiamo facendo delle valutazioni. Ho parlato personalmente con S.E. il Vescovo Farinella, che ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato sin da subito. Grazie alla collaborazione della commissione di vigilanza dell’ASL, in tempi brevi, comprenderemo se si tratterà di ipotesi o di qualcosa di più concreto”. “Confido nel fatto che, insieme, riusciremo a fornire un sostegno concreto alle strutture per anziani, che sono sotto pressione. Il benessere dei nostri nonni, che risultano i più fragili rispetto a questo morbo, sta massimamente a cuore all’Amministrazione regionale, come dimostra la scelta di garantire lo screening rapido due volte al mese nelle RSA”.