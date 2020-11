Ad un mese dall’alluvione, ecco la situazione al ponte di Crevacuore: le interviste FOTO e VIDEO

Ad un mese dall’alluvione del 2 e 3 ottobre si continua ad operare al Ponte sullo Strona, crollato nella zona della storica cartiera di Crevacuore dopo l’ondata di maltempo. “Sul torrente Strona si è svolto un intervento in alveo per riportare il corso verso la sponda sinistra dove si trovava in origine – spiega ai microfoni di Newsbiella il sindaco Ermanno Raffo - Tutto questo è stato fatto per mettere in sicurezza l’area alluvionata e per permettere alcuni interventi di valutazione stratigrafica volti a verificare come agire nel mettere in sicurezza questa parte del ponte”.

Sul posto, insieme al primo cittadino, anche il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin per fare il punto della situazione. “Come spiegato in altre occasioni, la situazione è complessa e il problema è tecnico – sottolinea – Innanzitutto è opportuno capire quali sono i lavori da svolgere ma non è semplice. Tempi di riapertura? Tutto dipende dalla soluzione tecnica adottata: se, come sembra, il ponte può essere riparato e sistemato le tempistiche saranno brevi; se invece spunteranno sorprese, che al momento non sono emerse, si può andare incontro a tempistiche più lunghe”.

Intanto, si segnalano a Crevacuore due importanti novità, come annuncia il primo cittadino: “Sono stati adottati due provvedimenti: una prima ordinanza intende favorire chi vuole recuperare e portare via le piante lungo l’alveo del torrente previa segnalazione al Comune. Una seconda ordinanza, invece, finanziata dalla Regione, avvia un’opera di pulizia del torrente Sessera”.

Di seguito le interviste video svolte questa mattina.