A Cossato 200mila euro per pulizia torrente Strona, Moggio: “Mossi con tempestività, soddisfatti”

Buone notizie per Cossato. Ad un anno dall’ondata di maltempo che aveva colpito pesantemente il Biellese nell’autunno scorso, è arrivato dalla regione Piemonte un contributo di 200mila euro per interventi di sistemazione idraulica e taglio della vegetazione al torrente Strona e negli altri alvei del Cossatese.

“Veniamo accusati di non prendere provvedimenti adeguati e di non essere intervenuti celermente ma ci sono evidenti tempi tecnici che bisogna sempre considerare – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – Siamo soddisfatti che la nostra richiesta sia stata accolta ed è esattamente la cifra che, nei mesi scorsi, avevamo richiesto alla Regione. Questo finanziamento è relativo ai danni del maltempo del novembre 2019. Come amministrazione ci siamo mossi tempestivamente: la cifra è importante e degna di rispetto, con la quale potremo effettuare un lavoro puntuale di messa in sicurezza dei corsi fluviali. Questo è un contributo che si va ad aggiungere ai 20mila che ci erano già stati erogati per la pulizia dei torrenti e dove volevamo già intervenire se non fosse accaduto l’episodio alluvionale dell’ottobre scorso che ci ha costretto a rivedere il progetto perché la situazione è cambiata”.

Infine, novità importanti anche su un altro fronte: “Entro il 20 novembre – annuncia Moggio – presenteremo ulteriori richieste per il ristoro dei danni relativi al 2 e 3 ottobre 2020”.