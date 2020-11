"Da oggi chiusi in casa, ma la seconda ondata era stata prevista mesi fa", l'indignazione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo:

"Da oggi saremo di nuovo chiusi in casa! Queste scelte adottate dal Governo mi fanno sinceramente arrabbiare. Ho deciso quindi di salutare tutti i biellesi con una riflessione personale. Credo che le vere colpe di questa situazione non siano da imputare alle regioni ma al nostro Governo e vi spiego perché: le colpe più gravi di questo Governo sono a mio parere, il non aver saputo sfruttare il periodo estivo di relativa calma pandemica per programmare e preparare le strutture sanitarie al peggio e, soprattutto, non aver pensato quanto fosse stato importante organizzare meglio le strutture mediche locali di ogni paese organizzando sul territorio una maggiore presenza di medici e specialisti, che potevano gestire a domicilio le prime cure di malati di Covid con una campagna di tamponi generalizzata.

Malgrado la comunità scientifica avesse detto fin dal mese di maggio che era prevista e sicura una seconda ondata in autunno, nulla si è fatto per prepararsi al peggio. Il non aver previsto la seconda ondata ha avuto come conseguenza un costo economico e di vite umane elevato che si poteva tranquillamente evitare se si fosse fatto un vero lavoro di prevenzione. A questo punto, grazie a questa sciagurata sottovalutazione della situazione, ora si corre dietro al virus lasciandoci alle spalle vittime innocenti di ogni sorta. Quindi ad oggi, ci ritroviamo in alcune regioni nella stessa situazione di aprile scorso. Grazie!

Non nascondo che mi sarebbe piaciuto sentire da Conte ammettere i propri errori e di aver sottovalutato la situazione nel periodo estivo, ammettendo di avere sbagliato e chiedendo scusa ai cittadini... Ma le scuse non fanno parte di questa classe politica. Quindi, non avendo sentito nessun tipo di scuse e ritenendo questo esecutivo non più credibile, dovrebbe riconoscere la propria incapacità a gestire situazioni così gravi e trarne le conseguenze! Dobbiamo riprenderci questa Italia malata e mal governata".