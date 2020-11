Rinviata al 2021 la 7ª edizione del Balcone del Biellese Trail

Fumata nera. La stagione di Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo finisce qui. Dopo il grande successo organizzativo della Biella-Oropa, Claudio Piana e il suo staff speravano di poter proporre anche la 7ª edizione del “Balcone del Biellese Trail”, in programma a Pettinengo il 22 novembre e valido anche quale campionato regionale di Trail Medio.

“La manifestazione avrebbe potuto seguire tutte le direttive imposte dai decreti e dalla Fidal offrendo anche garanzie di ampio distanziamento sociale, ma in un momento così difficile della vita di tutti e con l’aumentare vertiginoso dei casi in regione, abbiamo deciso di fare un passo indietro, di bloccare tutto e di dare appuntamento a tempi migliori – spiegano gli organizzatori in una nota stampa - Il progetto, dunque, è quello di inserire la 7ª edizione nei primi mesi dell’anno nuovo, sperando che la curva pandemica sia per quel momento tendente a zero, mantenendo poi l’8ª edizione nell’autunno 2021. Insomma un doppio appuntamento da organizzare nell’anno nuovo sperando di tornare prima possibile alla normalità e poter programmare anche le altre storiche gare biellesi come la Biella-Balma-Piedicavallo, il Miglio di Biella e il Giro di Pettinengo quest’anno saltati. E con l’intento anche di proporre qualcosa di nuovo per cercare di rinvigorire il mondo delle corse locali”.