Covid, Pichetto: “Difendere risparmiatori italiani da crisi. Ddl su modifica scomputo minusvalenze”

"Tutelare il risparmio degli italiani investito nell'acquisto di titoli, che a causa della crisi economica prodotta dal diffondersi del Covid-19 rischiano di registrare pesanti minusvalenze". A dirlo è il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Bilancio e Finanze, che ha presentato un disegno di legge in merito.

"Oggi sono tanti i risparmiatori italiani che investono nell'acquisto di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari e che stanno risentendo il contraccolpo della crisi economica, che ha portato a una riduzione del loro valore con il rischio di subire ingiuste perdite - spiega il senatore di Forza Italia. La legge consente di scomputare queste minusvalenze sulle plusvalenze realizzate ma in un periodo di quattro anni. Vista l'eccezionalità del momento sarebbe necessario garantire un tempo più lungo di scomputo, da fissare in 7 anni. Così come sarebbe opportuno che le minusvalenze fossero scomputate non solo dagli eventuali guadagni derivanti dalla vendita di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, ma anche da altri strumenti come gli interessi, le rendite e i dividendi".

"Dobbiamo ricordare che il risparmio degli italiani ha sempre rappresentato una ricchezza fondamentale per il nostro Paese oltre che la pietra angolare del nostro sistema economico – sottolinea il senatore biellese - Proprio il risparmio delle famiglie ha consentito di tenere in piedi l'Italia, e quindi bisogna mettere in atto tutte le misure necessarie affinché questa crisi non eroda i risparmi delle famiglie”.