Metalmeccanici, sciopero e presidio davanti all'Uib per il rinnovo del contratto - FOTO VIDEO

Sciopero dei Metalmeccanici per il rinnovo di contratto, anche a Biella c'è stato il presidio, dalle 10 alle 12, fuori la sede dell'Unione Industriale Biellese di via Torino. Presenti i sindacati di Fiom, Fim e Uilm che portano avanti la richiesta di rinnovo del contratto.

"Cosa chiediamo? -dicono le organizzazioni sindacali di categoria-: L'incremento dei minimi contrattuali dell’8%, 153 euro per redistribuire con il Ccnl la ricchezza prodotta in questi anni e non riconosciuta a livello aziendale. Estendere la contrattazione di secondo livello, estendere e incrementare l’elemento perequativo fino a 700 euro ai lavoratori delle imprese prive del premio di risultato.

Allargare le tutele e i diritti a partire dagli appalti, contrastare la precarietà, valorizzare il lavoro garantendo la formazione per tutti, adeguare l’inquadramento professionale ai cambiamenti tecnologici, ambientali e digitali dell’industria. Affrontare i cambiamenti organizzativi delle imprese, ridurre la precarietà per dare maggiore stabilità al mercato del lavoro".

Nel video la nostra intervista a Alessandro Triggianese (Fiom) e Alberto Mancino (Uilm).