eToro e il suo successo: dalle origini ad oggi

La finanza è sempre stata una materia ostica per i "comuni mortali". Vuoi per i tecnicismi spinti, vuoi perché all'apparenza essa fa parte di un mondo snob e altolocato, accessibile solo ai più ricchi, le masse sono sempre state alla larga da questo settore.

Eppure, da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate. L'interesse verso piattaforme di trading come eToro, con un forte spirito social e che vanno di pari passo con la tecnologia contemporanea si sono dimostrate capaci di attirare a sé tantissime persone in giro per il mondo, riuscendo a fare qualcosa che mai prima era stato fatto in secoli e secoli di illustre storia della borsa valori: massificare gli investimenti in borsa.

Ma andiamo a vedere insieme come funziona eToro nel concreto e quali sono le ragioni dietro il suo enorme successo.

Le origini di eToro

Il broker online eToro (in origine RetailFX) è nato nel 2007 a Tel Aviv, Israele, grazie a un'intuizione di due fratelli esperti di finanza, Yoni e Ronen Assia, e del loro collega David Ring.

Il successo comincia ad arrivare nel 2010, quando eToro lancia la propria piattaforma di trading online specificatamente pensata per questo broker, eToro Open Book, la quale ha al suo interno la funzionalità più importante che l'ha resa famosa agli occhi del mondo: il copy trading. Questa opzione è la ragione primaria del suo successo e del concetto che con esso si è sviluppato di pari passo detto "Social Trading".

Col copy trading infatti è possibile copiare l'intero portafoglio investimenti di un altro utente in maniera automatica, con un solo clic, e permettendo inoltre di aprire tutte le posizione che aprirà in futuro quel dato utente selezionato per il copy trading, proporzionandoli ai nostri investimenti.

Va da sé che un tale procedimento di ricerca del migliore investitore da copiare non poteva che creare un focus sugli utenti-trader stessi della piattaforma, che piano piano hanno cominciato ad assumere sempre più la forma di "influencer", solo che su eToro questi utenti di successo vengono definiti Top Trader.

Da lì a poco, nello stesso anno, eToro riesce a lanciare la sua prima app per android relativa alla piattaforma di trading online appena creata, con tutte le funzionalità previste per la versione web, ponendo le fondamenta per il successo che sarebbe arrivato durante il decennio appena cominciato.

Un successo tale da far registrare quota 13 milioni di utenti nel 2020.

La sicurezza di eToro

Come molti di voi ben sapranno ormai, in rete girano una marea di truffe e broker online loschi che si spacciano per affidabili ma che, nel concreto, si mostrano poco affidabili e al limite del criminale.

Il modo più semplice per evitare brutte sorprese in questo campo e distinguere subito quali sono i broker affidabili da quelli truffaldini è molto semplice: affidarsi esclusivamente a broker autorizzati. Ma come fare a capirlo, cosa c'è da verificare per etichettare un broker online come affidabile ed autorizzato?

Ebbene, eToro è un perfetto esempio di broker autorizzato. Esso infatti è registrato e autorizzato in 5 mercati con una serie di licenze riconosciute localmente, tra cui quelle che più interessano a noi come europei e italiani. Nello specifico, parliamo della licenza CySEC, licenza atta a poter operare sull'intero territorio europeo, e quella CONSOB specifica per l'Italia.

Il Conto Demo di eToro

Se volete quindi dare una chance a questo mondo e a unirvi ai milioni di utenti del più famoso broker online israeliano, sappiate che eToro vi dà anche la possibilità di fare pratica tramite un conto demo.

Ciò ci darà la possibilità di praticare tutto ciò che sappiamo o che abbiamo voglia di imparare riguardo il trading online tramite un balance fittizio con cui poter fare praticamente qualsiasi investimento possibile con la piattaforma di eToro, ed osservarne i risultati senza preoccuparsi troppo dell'esito che questi avranno per le nostre finanze (per ora!).