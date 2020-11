Settimana della Cultura d’Impresa, online una serie di eventi con Fondazione Fila Musem

Museimpresa, anche quest’anno, partecipa alla Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria per approfondire i temi relativi alla cultura d’impresa.

Da oggi giovedì 5 a venerdì 20 novembre, un ricco e articolato programma di iniziative porterà alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale custodito all’interno dei musei e degli archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane.

La XIX Settimana della Cultura d’Impresa è guidata dal tema “CAPITALE ITALIA. La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese”. Con questa riflessione si portano al centro dell’attenzione il ruolo dell’impresa e dell’imprenditore, motori di innovazione, creatori di ricchezza, propulsori di benessere e coesione sociale.

Nell’ambito di questa iniziativa nazionale, Fondazione FILA Museum, propone il seguente calendario di eventi, tutti rigorosamente da remoto, come l’emergenza sanitaria impone:

Martedì 10 e 17 novembre 2020 – 14:30 – Facebook

Ciccio Graziani: Il GuardiaFILA. Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, allenatore, star mediatica e social: negli anni Ciccio Graziani è entrato nel cuore di tutti promuovendo un approccio sano alla competizione sportiva. Ambassador di Fondazione FILA Museum, Graziani è in diretta su Facebook con noi tutti i martedì con Il GuardiaFILA, la rubrica in cui commenta gli sviluppi del campionato dialogando con fan ed appassionati. Un appuntamento all’insegna della leggerezza e del buonumore, in cui il calcio viene raccontato come disciplina appassionante e virtuosa.

Domenica 15 novembre 10:00 – Domenica 22 novembre 0:00 – fondazionefila.com. Maestri d’acqua con Casa Zegna (Trivero, BI) e MeBo – Menabrea Botalla Museum (Biella).

I tre associati Museimpresa biellesi Casa Zegna, Fondazione FILA Museum e MeBo - Menabrea Botalla Museum, in collaborazione con Touring Club Italiano, partecipano alla XIX Settimana della Cultura d'Impresa presentando un’evoluzione dell'itinerario congiunto Maestri d'acqua: una virtual room in cui si potrà vivere online un'esperienza emozionale in cui l'acqua è il fil rouge che racconta le storie di questa terra, con i suoi primati legati alla produzione tessile e a quella della birra e del formaggio.

Fondazione FILA Museum, che preserva le origini e l’evoluzione del brand sportswear nato nel 1911 in uno stabilimento laniero a Coggiola (BI), contribuisce con un racconto variegato. L’acqua è quella pura e sorgiva della lavorazione del tessuto, ma non solo: dalle vasche olimpioniche agli oceani, dalle cime degli 8000 metri alle piste da sci, FILA è all’avanguardia per innovazione e rinnovamento, capace di espandere fluida i propri confini mantenendo saldo il rapporto con la natura e le origini.

Lunedì 16 novembre 2020 – 14:00 – Facebook

Creativi in FILA: i vincitori del contest. Per celebrare i suoi primi dieci anni di attività, Fondazione FILA Museum ha lanciato Creativi in FILA, il contest rivolto ai talenti emergenti italiani chiamati a reinterpretare una linea storica del brand sportswear. In occasione della XIX Settimana della Cultura d’Impresa, una giuria proclama i tre lavori vincitori e la menzione speciale dedicata alla memoria dello stilista Pierluigi Rolando attraverso una diretta Facebook dedicata.

Mercoledì 18 novembre 2020 – 18:00 – fondazionefila.com

Virtual Room: Opening. Il 2020 è stato un anno in cui i musei, non solo d’impresa, si sono confrontati con il ripensamento delle strutture espositive e con le possibilità dell’offerta digitale. Nel solco di questo cambiamento, Fondazione FILA Musuem ha ideato un’apposita Virtual Room, estensione online dell’ente biellese volta a promuovere nuovi talenti e progetti speciali. Inauguriamo lo spazio con Creativi in FILA: The Exhibition, mostra collettiva che espone i lavori presentati da tutti i partecipanti al contest dedicato ai talenti emergenti italiani. La piattaforma sarà navigabile sul sito ufficiale www.fondazionefila.com.

Giovedì 19 novembre 2020 – 16:00 – Facebook

Creativi in FILA: il talk Creativi e Cultura d’Impresa