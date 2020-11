Coronavirus, Biblioteca Civica e per ragazzi chiuse al pubblico

"La Biblioteca Civica di Biella e la Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” Palazzina Piacenza da oggi sono chiuse al pubblico, in seguito al DPCM 3 novembre 2020. Le prenotazioni dei documenti sono sospese e i prestiti in scadenza prorogati fino alla riapertura del servizio, che noi tutti speriamo possa essere il prima possibile.

Resteremo in contatto con voi tramite i canali social e via mail. Il document delivery via mail è attivo, pertanto tutti coloro che necessitassero di riproduzioni digitalizzate del nostro patrimonio per ragioni di studio, ricerca o interesse generico, potranno scrivere a prestitobiblio@comune.biella.it, oppure se trattasi di patrimonio storico locale a salabiella@comune.biella.it". Questa la nota della Biblioteca Civica della città.