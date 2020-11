Incidente in super a Cossato, travolge furgone pulizia strade e si ribalta FOTO

Aggiornamento delle 18,30

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 di oggi: per cause da accertare, una donna di 40 anni ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo investendo un furgone degli addetti alla pulizia delle strade fermo e finendo la sua corsa con l'auto ribaltata. Nonostante l'impatto, la conducente ha riportato lievi ferite. A mettere in sicurezza i mezzi sono stati i Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri si sono occupati di rilievi e viabilità.

Il fatto

Superstrada chiusa per un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, in territorio di Cossato. Sul luogo dello scontro, di cui non sono ancora note le cause, stanno ora intervenendo i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118. Seguiranno aggiornamenti.