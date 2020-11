Biella: Scontro tra due auto in via per Candelo, ferita una donna FOTO

È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto poco fa, nel pomeriggio di oggi 5 novembre, in via per Candelo nei pressi dell'ecocentro Seab a Biella. Nello scontro, avvenuto per cause da accertare, sono state coinvolte una Citroen e una Ford Focus. A riportare lesioni è stata una donna, conducente di una delle due auto, che ha accusato un colpo di frusta ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Ad occuparsi di rilievi e viabilità gli agenti della Polizia Locale.