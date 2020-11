Attimi di paura, ieri pomeriggio, quando è scattato l'allarme in corso Lago Maggiore. Immediato l'intervento della All System che ha riferito di aver visto una donna che stava cercando di guardare sotto il ponte della tangenziale causa una caduta accidentale del figlio in bicicletta.

In effetti, sulla stradina sterrata, erano già presenti i sanitari del 118 avvisati dagli amici del 40enne. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale per una sospetta frattura.