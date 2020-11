Massazza, sindaco e Alpini commemorano il 4 Novembre

Nonostante la pandemia abbia provocato l'annullamento di molti eventi in presenza, la commemorazione del 4 Novembre resta importante e per questo è stata celebrata ugualmente, ovviamente nel rispetto delle disposizioni. Tra i comuni biellesi, anche Massazza ha commemorato la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è svolta ieri in forma ridotta alla presenza del sindaco Enrico Casana e degli Alpini di Massazza.