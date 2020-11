Anche a Occhieppo Inferiore la celebrazione del 4 Novembre

Anche a Occhieppo Inferiore la pandemia non ha fermato la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ieri, proprio in occasione del 4 Novembre, l'assessore Marco Baresi e il capogruppo degli Alpini Francesco Mosca hanno depositato la corona d'alloro in piazza e al Monumento ai Caduti. Ovviamente, la celebrazione è stata svolta in totale sicurezza e senza la presenza di pubblico.