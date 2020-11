A Candelo sindaco, parroco e Alpini celebrano il 4 novembre

Anche a Candelo si è tenuta ieri la commemorazione del 4 novembre in tono minore a causa dell’emergenza coronavirus. A prendervi parte il sindaco Paolo Gelone, il parroco don Attilio e alcune penne nere del gruppo di Candelo. In tale occasione, il sindaco ha omaggiato i caduti con una corona d’alloro e condiviso con i presenti le testimonianze del capogruppo degli Alpini Alberto Ferraris e di Arrigo Tomelleri dell’Anpi.

“Nonostante l'emergenza, seppure senza la possibilità di commemorazioni pubbliche, non abbiamo voluto rinunciare del tutto a questo momento di memoria e di identità comune – scrive sui social il primo cittadino - Perché anche in una situazione di emergenza, questa celebrazione porta un messaggio, dei ricordi e dei valori che non possiamo dimenticare e che anzi devono ispirarci proprio viste le difficoltà del momento che stiamo vivendo. La giornata del 4 novembre ha quindi il significato di non dimenticare, di conoscere la storia per meglio interpretare il presente e programmare questo difficile futuro”.