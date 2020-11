4 Novembre a Gaglianico, Maggia: "Non dobbiamo dimenticarci dei valori" FOTO

"In un periodo così difficile non occorre dimenticarci dei valori". Questo il pensiero che il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia ha lanciato in occasione della commemorazione del 4 Novembre, avvenuta ieri. Alla celebrazione della Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate è intervenuto anche il parroco Paolo Loro Milan. Come per tutti gli altri paesi, l'evento si è svolto assenza di pubblico in base alle limitazioni imposte dal nuovo decreto.