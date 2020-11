Il Benessere quotidiano fatto in casa

Viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente sotto stress, facciamo molta vita sedentaria e al chiuso, passiamo tante ore seduti o in piedi assumendo posture sbagliate, mangiamo non correttamente e in fretta, etc…

Il risultato qual è? Che respiriamo poco e male, a volte quasi in modo impercettibile, con tutta una serie di problematiche che ne possono derivare.

Cosa possiamo fare? Un metodo facilissimo ed efficace per provare a contrastare queste situazioni è quella di farsi un automassaggio plantare tramite una pallina da tennis o, meglio ancora, con una Reflexball.

Il modo per eseguire tale massaggio è molto semplice: in stazione eretta, appoggia la zona centrale del piede sulla pallina in modo leggero, quindi inspira e, espirando, porta peso sulla palla come a volerla appiattire. Ripeti questa azione per alcuni cicli respiratori e poi, con molta lentezza, cambia piede, seguendo la stessa procedura sopra descritta.

Ciò che deriva dall'esecuzione di questo esercizio è una stimolazione del muscolo diaframma riflesso sul piede (ma anche dell'apparato respiratorio in generale) e di conseguenza un miglioramento della respirazione, ma anche:

- un'agevolazione al ritorno venoso del sangue dal piede al cuore e della circolazione linfatica.

- una migliorata mobilità di piede e caviglia, quindi una deambulazione più fluida.

- un rilassamento generalizzato, sia mentale che fisico

- un miglioramento dell'equilibrio generale

- in questo periodo di Covid 19 può aiutare moltissimo a reggere il "peso" respiratorio dell'uso prolungato della mascherina.

Ricordati che:

1) affinché tale esercizio risulti efficace, è fondamentale che la respirazione sia profonda e lenta, lo stesso vale per i movimenti.

2) se ti accorgi che fai fatica a mantenere l'equilibrio su un piede solo, appoggia le mani sul bordo di una sedia oppure su un mobile, cercando di mantenere il più possibile il busto diritto. Eventualmente mettiti seduto, anche se in questo modo cambiano alcuni parametri e, di conseguenza, anche gli effetti.

3) attenzione a non esagerare con il numero di cicli respiratori: meglio pochi, ma ben fatti. La qualità del respiro è molto più importante della quantità.

4) nel limite del possibile, esegui questo esercizio all'aperto.

Se hai tempo e voglia, con la pallina sotto il piede puoi anche provare a fare degli altri esercizi, quali:

- movimento verticale, dall'avampiede al tallone e ritorno

- movimento circolare del piede sulla pallina

- pressione costante su un punto della pianta del piede per alcuni secondi (anche fino ad una trentina)

- massaggio del tallone

- massaggio dell'arco plantare

- massaggio orizzontale dell'avampiede

a cura di CUSIN GIORGIO Reflessologo Plantare e Operatore Shiatsu. Istruttore di Ginnastica Posturale, Fitness per la terza età e di Stretching Shiatsu (Stretching dei meridiani dello Shiatsu e dell'Agopuntura)

