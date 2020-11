Si è insediato il nuovo Prefetto di Biella, Franca Tancredi

Il 3 novembre scorso si è insediato il nuovo Prefetto di Biella, Dott.ssa Franca Tancredi. Laureata in Giurisprudenza e specializzata in Diritto Penale e Criminologia, è entrata nell'Amministrazione dell'Interno prima quale Vice Commissario della Polizia di Stato (71° Corso) e, successivamente, con decorrenza 31/12/1987, quale Vice Consigliere di Prefettura dopo aver superato il relativo concorso.

Al Ministero dell'Interno, ha prestato servizio presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi (1988 - 1994); al Dipartimento della Pubblica Sicurezza quale Capo Segreteria del Vice Capo della Polizia (1994 — 1997); al Gabinetto del Ministro (Segreteria Speciale — Ordine Pubblico) (1997 — 2010); al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile (2010 — 2017).

E' stata componente, tra gli altri, del Gruppo di Lavoro Interministeriale per l'esame di problematiche afferenti il Segreto di Stato, l'applicazione delle misure di protezione e di tutela e per la costituzione della Banca dati nazionale del DNA. E' stata, Presidente della Commissione di accesso ispettivo al Comune di Gioia Tauro e componente della Commissione Straordinaria dei Comuni di Bova Marina, Africo, Bagnara Calabra e Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché componente della Commissione Straordinaria dell'ASP di Catanzaro, sciolta ai sensi degli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 267/2000. Negli ultimi due anni ha ricoperto l'incarico di Viceprefetto Vicario presso la Prefettura di Cosenza.