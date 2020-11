Piemonte zona rossa, Moggio: “Pessima notizia. Contagi in aumento, regole dure ma rispettiamole”

“Il ministro Speranza ha firmato il decreto che classifica il Piemonte come area rossa. Questa è una notizia che non giunge inattesa: il nostro territorio ricade in una situazione di lockdown generalizzato. Saremo quindi, a partire da venerdì, sottoposti nuovamente a pesanti restrizioni che limiteranno spostamenti e socialità e che porteranno a diffuse chiusure a numerose attività. Questa è una pessima notizia”. Con queste parole il sindaco di Cossato Enrico Moggio è tornato a rivolgersi ieri sera ai cittadini sui canali social, a poche ore dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che annunciava le nuove misure del Dpcm.

“Un dato è ineludibile – sottolinea Moggio - I contagi stanno aumentando e bisogna assolutamente rallentare questa diffusione del virus. Da venerdì ci saranno regole dure ma devono essere rispettate. Il rischio è che il sistema sanitario non regga all’urto devastante di questo contagio. Il virus ha una bassissima mortalità con milioni di persone asintomatiche. Ma ci sono anche tantissime persone che devono essere ospedalizzate e necessitano di cure. Una diffusione ampia del virus porta, anche per numeri percentualmente piccoli, ad una situazione di collasso della sanità. Così è necessario che si metta un freno per limitare la diffusione del virus che ha una elevatissima contagiosità. Più osserveremo queste regole prima usciremo da questa situazione”.

Analizzando la situazione attuale, il primo cittadino di Cossato afferma che “ il quadro è diverso rispetto a quello di qualche mese fa: per ora ci sono meno pazienti gravi in terapia intensiva ma ricordiamoci che stiamo per affrontare un lungo inverno e, in questa stagione, il virus tende a circolare maggiormente e ad essere più aggressivo. Ecco da qui la necessità di questo stop che nessuno di noi voleva ma che viene imposto a tutela della salute di tutti. Daremo sul sito internet del Comune e via web informazioni più puntuali in modo che i cittadini possano capire anche i servizi di cui si può usufruire nelle prossime settimane restando sempre vicini alla popolazione”.