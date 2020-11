Lavori alla Malpensà, sindaco Piatti: “Speriamo di avere primo passaggio per i mezzi intorno a Natale” FOTO e VIDEO

“In questo mese si è lavorato molto con Regione e Provincia per limitare i danni e ripristinare la viabilità così da poter intervenire anche in alta Valle Cervo. Si sta facendo un primo intervento per riaprire la strada della Malpensà. Ringrazio la Provincia per come si è mossa celermente: i lavori dureranno due o tre mesi ma si spera di poter realizzare un primo passaggio per i mezzi intorno a Natale, provvisorio e a senso unico alternato”. Parola di Maurizio Piatti, sindaco di Campiglia Cervo, intervistato nella mattinata di ieri dal quotidiano Newsbiella, ad un mese dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso.

Parecchi i danni registrati su tutto il territorio come sottolinea il primo cittadino: “Molti punti sono stati devastati dalla furia dei torrenti. Non li conosciamo ancora tutti. Tra quelli noti, c’è sicuramente la frazione Oretto, dove il rio Bele ha trascinato molto materiale a valle portando via il ponte sulla strada provinciale ed erodendo la sponda, così da arrivare a lambire le case. Martedì sono state emesse sei ordinanze per interventi di somma urgenza e pensiamo di poter dare la viabilità a Oretto nel giro di un mese o due”.

Insieme al sindaco Piatti era presente anche il presidente della Fondazione Opera Pia Laicale di San Giovanni d’Andorno Pier Luigi Touscoz che annuncia: “Settimana prossima si dovrebbe liberare la strada colpita dalla frana consentendo l’accesso alle frazioni Bele e Bussetti. Inoltre, abbiamo affidato ad un tecnico il rilievo della frana avvenuta al Santuario di San Giovanni, la cui valutazione complessiva è di circa 450mila euro di danni. Ora aspettiamo che venga sgomberata la frana per realizzare un progetto costruttivo”.

Poi l’appello: “Rimuovere i materiali che si sono accumulati sulla Provinciale 513 così da ripristinare la viabilità in vista della stagione primaverile”. Infine, sulla raccolta fondi a favore del Touscoz ringrazia per “la solidarietà che stiamo incontrando. Ad oggi sono stati raccolti circa 22mila euro”.